Кількість жертв масового отруєння на Прикарпатті зростає. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Масове отруєння на Прикарпатті.

Кількість постраждалих зростає.

В лікарню потрапили вже 34 туриста. 26 з них - діти. Отруїлися українці, німці та поляки.

Всі вони відпочивали в приватному комплексі.

Відчули себе зле на ранок. Одразу забрали в лікарню 13 людей.

Телеканал ЧП.INFO