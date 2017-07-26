Кількість жертв масового отруєння на Прикарпатті зростає. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Кількість жертв масового отруєння на Прикарпатті зростає. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Масове отруєння на Прикарпатті.
Кількість постраждалих зростає.
В лікарню потрапили вже 34 туриста. 26 з них - діти. Отруїлися українці, німці та поляки.
Всі вони відпочивали в приватному комплексі.
Відчули себе зле на ранок. Одразу забрали в лікарню 13 людей.
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