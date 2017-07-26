Суд дозволив затримати екс-мера Києва Черновецького. ВІДЕО

Суд дозволив затримати колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Це значить, що слідчі Генеральної прокуратури України тепер його можуть привезти до зали суду, щоб там розглянути клопотання про арешт.

Утім це за умови, якщо колишнього посадовця знайдуть.

Телеканал ЧП.INFO