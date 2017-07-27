Поліція Харківщини затримала злодія, якого розшукували за розбій. ВІДЕО

Поліція Харківщини затримала злодія, якого розшукували за розбій. ВІДЕО

00:01 27.07.2017

На Харківщині поліцейські встановили місце знаходження зухвалого злодія, який знаходився у розшуку за скоєння розбою.

Два роки харківські розшуковці намагалися вийти на слід відомого в злочинних колах запеклого рецидивіста. Спецоперацію щодо затримання небезпечного зловмисника було здійснено силами працівників Управління карного розшуку при підтримці спецпризначенців «КОРДу».

Ця кримінальна історія трапилася наприкінці 2014 року. Напередодні Нового року в приватний будинок в селищі Микольске ввечері вдерлися троє невідомих в камуфляжному одязі та в масках. Бандити побили 51-річного власника помешкання та його дружину й під загрозою автомату і пістолету відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі 3 тисячі доларів США та 110 тисяч гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування слідчі зібрали достатню кількість доказів, які підтверджували причетність до скоєного 40-річного уродженця Лозівського району Харківської області. Одного з його подільників під час скоєння злочину застрелив хазяїн будинку, обороняючи свою родину та майно від нападників. Ще один учасник групи відразу покинув межі України. Його було оголошено Інтерполом у міжнародний розшук.

Лозівчанина працівники поліції затримали. Згодом суд обрав йому міру запобіжного заходу, яка не обмежувала його волю. Чоловік відвідував усі судові засідання, через деякий час суд оголосив йому вирок – 8 років позбавлення волі з відстрочкою вироку на місяць. Саме в цей період злочинець безслідно зник.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області генерал поліції третього рангу Анатолій Дмитрієв, під час роботи щодо встановлення місця знаходження фігуранта оперативники з’ясували, що він користується значним авторитетом в кримінальних колах через особливу зухвалість під час скоєння злочинів. Навіть знаходячись у розшуку, чоловік надавав розпорядження щодо подальшого здійснення злочинної діяльності через свою довірену особу – 26-річного земляка.

Саме через нього підбиралися особи, здатні займатися будь-яким криміналом – вимаганням грошей, навмисними підпалами майна. Сам зловмисник був дуже обережний - особисто ні з ким не спілкувався, уникав телефонних розмов, постійно змінював адреси проживання.

Правоохоронці крок за кроком йшли по його сліду, вираховували його контакти, відпрацьовували зв’язки.

Нарешті, днями, в результаті копіткої роботи та здійснення багатьох оперативних комбінацій злодія було затримано.

Найближчим часом злочинець відправиться до в’язниці відбувати визначений законом строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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