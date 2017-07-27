Зірку youtube Світлану Цибуліну знову затримали поліцейські. ВІДЕО
Зірку youtube Світлану Цибуліну знову затримали поліцейські. ВІДЕО
Світлана Цибуліна та її білий Range Rover знову у центрі уваги. Справжня зірка youtube завдяки своїм черговим витівкам за якісь 14 годин, відколи відео потрапило в інтернет, зібрала майже 55 тисяч переглядів.
Що жінка такого накоїла, написав на своїй сторінці у Фейсбук Артем Мостовий.
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