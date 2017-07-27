На Харківщині нелюди вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка. ВІДЕО
На Харківщині нелюди вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка. ВІДЕО
На Харківщині невідомі напали на подружжя пенсіонерів. Лише погрозами не обійшлося.
Злочинці стріляли.
Що щось вдома коїться запідозрив син стареньких. Він кілька днів не міг додзвонитись до батьків.
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