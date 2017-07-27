На Харківщині нелюди вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка. ВІДЕО

На Харківщині нелюди вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка. ВІДЕО

06:45 27.07.2017

На Харківщині невідомі напали на подружжя пенсіонерів. Лише погрозами не обійшлося.

Злочинці стріляли.

Що щось вдома коїться запідозрив син стареньких. Він кілька днів не міг додзвонитись до батьків.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Харківщині нелюди вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка. ВІДЕО
На Харківщині нелюди вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка. ВІДЕО
27.07.2017 | 06:45
Зірку youtube Світлану Цибуліну знову затримали поліцейські. ВІДЕО
Зірку youtube Світлану Цибуліну знову затримали поліцейські. ВІДЕО
27.07.2017 | 06:30
Поліція Харківщини затримала злодія, якого розшукували за розбій. ВІДЕО
Поліція Харківщини затримала злодія, якого розшукували за розбій. ВІДЕО
27.07.2017 | 00:01
Суд дозволив затримати екс-мера Києва Черновецького. ВІДЕО
Суд дозволив затримати екс-мера Києва Черновецького. ВІДЕО
26.07.2017 | 23:45
Кількість жертв масового отруєння на Прикарпатті зростає. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Кількість жертв масового отруєння на Прикарпатті зростає. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
26.07.2017 | 23:15
Подробиці смертельного вибуху у парадному київського будинку. ВІДЕО
Подробиці смертельного вибуху у парадному київського будинку. ВІДЕО
26.07.2017 | 22:45
У Маріуполі поліція розслідує смерть 2-річного хлопчика. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Маріуполі поліція розслідує смерть 2-річного хлопчика. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
26.07.2017 | 22:15
У Києві скутерист, щоб не збити дівчину, протаранив два авто. ВІДЕО
У Києві скутерист, щоб не збити дівчину, протаранив два авто. ВІДЕО
26.07.2017 | 21:52
Одразу в кількох українських областях вирувала негода. ВІДЕО
Одразу в кількох українських областях вирувала негода. ВІДЕО
26.07.2017 | 21:15
СБУ затримала у зоні АТО ще одного колишнього бойовика "ДНР". ВІДЕО
СБУ затримала у зоні АТО ще одного колишнього бойовика "ДНР". ВІДЕО
26.07.2017 | 19:45
Через ревнощі у Києві чоловік розпочав стрілянину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
26.07.2017 | 07:00
У історичному центрі Одеси згорів ресторан «Хуторок». ВІДЕО
У історичному центрі Одеси згорів ресторан «Хуторок». ВІДЕО
26.07.2017 | 06:45
Автопригода забрала життя людини на Тернопільщині. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
26.07.2017 | 06:30
В Києві очевидець ДТП затримав нетверезого водія-втікача на Ягуарі. ВІДЕО
В Києві очевидець ДТП затримав нетверезого водія-втікача на Ягуарі. ВІДЕО
25.07.2017 | 23:15
Україна виграла в ЄСПЛ першу справу. ВІДЕО
Україна виграла в ЄСПЛ першу справу. ВІДЕО
25.07.2017 | 22:45
У Миколаєві журналістам заважали працювати. ВІДЕО
У Миколаєві журналістам заважали працювати. ВІДЕО
25.07.2017 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.