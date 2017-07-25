Помилка 403. Доступ обмежено.

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Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
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