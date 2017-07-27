На перехресті у Маріуполі автомобіль таксі протаранив «BMW». ВІДЕО

На перехресті у Маріуполі автомобіль таксі протаранив «BMW». ВІДЕО

07:21 27.07.2017

Серйозна автопригода у Маріуполі. Там на перехресті завмерли побитий «BMW» і таксі «Daewoo». У водія останнього розбитий лоб, утім, запевняє, що почуває себе добре.

Від госпіталізації водій відмовився.

У поліції попередньо кажуть, що таксист не винен, спровокував ДТП кермувальник «BMW».

Подробиці у сюжеті.

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