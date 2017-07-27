На Харківщині за тяжкий злочин затримано рецидивіста. ВІДЕО

Ще наприкінці 2014-го року троє чоловіків вдерлися до одного з будинків у селі Микольске Харківської області. Вони жорстоко побили подружжя та забрали 3 тисячі доларів та 100 тисяч гривень.

Одному з нападників вдалося тривалий час ховатися від правосуддя.

Чоловік постійно змінював місце проживання, але харківські поліцейські таки дізнались, де той переховувався.

Телеканал ЧП.INFO