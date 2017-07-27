Під Одесою водій-іноземець збив дитину та намагався втекти. ВІДЕО

Аварія сталась у місті Чорноморськ Одеської області.

Мама з двома дітьми переходила дорогу на "зебрі".

Водій «Тойоти» у цей момент загальмувати не встиг, збив п’ятирічну дівчинку, а після цього ще й намагався втекти.

Один з небайдужих чоловіків заскочив у своє авто та наздогнав порушника.

Свідки ледь не вчинили самосуд над втікачем.

Телеканал ЧП.INFO