Під Одесою водій-іноземець збив дитину та намагався втекти. ВІДЕО
Під Одесою водій-іноземець збив дитину та намагався втекти. ВІДЕО
Аварія сталась у місті Чорноморськ Одеської області.
Мама з двома дітьми переходила дорогу на "зебрі".
Водій «Тойоти» у цей момент загальмувати не встиг, збив п’ятирічну дівчинку, а після цього ще й намагався втекти.
Один з небайдужих чоловіків заскочив у своє авто та наздогнав порушника.
Свідки ледь не вчинили самосуд над втікачем.
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