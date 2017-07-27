У Сумах патрульні надали допомогу дівчинці, що знепритомніла від спеки. ВІДЕО

У Сумах на очах у патрульних знепритомніла 14-річна велосипедистка й впала просто на проїжджу частину, мало не потрапивши під колеса авто.

Поліцейські й очевидці події кинулись до дівчинки й надали їй домедичну допомогу. Також дитині викликали швидку.

Отямившись, дівчинка розповіла: їхала мостом, що на вулиці Героїв Крут. Раптом їй стало зле. Тільки-но встала з велосипеда — почала непритомніти, перечепилась через бордюрний камінь й упала прямісінько на дорогу.

Після огляду у медичному закладі лікарі запевнили патрульних, що велосипедистка почувається добре і її відпустили додому.

Добре, що ця подія завершилась лише саднами на колінах.

За матеріалами ВК Патрульної поліції України