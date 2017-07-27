У Хмельницькому патрульні та перехожий врятували людину на воді. ВІДЕО

Вчора, близько 16-ї години двоє дітей підбігли до екіпажа патрульної поліції, які саме в той час оформлювали матеріали ДТП на перехресті вулиць Прибузька та Кам'янецька, з інформацією про те, що у воді, неподалік, тоне людина.

Екіпаж терміново, кинувши все, побіг на допомогу чоловікові, паралельно викликаючи підкріплення та медиків.

У воді патрульні побачили двох людей, один з них намагався втримати на плаву іншого, в якого була розбита голова.



Так як, до берега було далеко, а з води дістати людей було неможливо, патрульні з плит спробували витягнути людей. За допомогою мотузки, яку зробили із своїх ременів вони підтягнули громадян до плит та схопивши їх за руки успішно витягнути обох з води.



На щастя — всі живі, потерпілого 1969 року народження з явними ознаками алкогольного сп'яніння забрали на обстеження медики. Чоловік 1961 року народження, який кинувся першим допомагати був неушкоджений, але дуже виснажений.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Хмельницького

