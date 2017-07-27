У Дніпрі вибухнула автівка. Нові подробиці. ВІДЕО
У Дніпрі вибухнула автівка. Нові подробиці. ВІДЕО
У Дніпрі просто неба прогримів вибух.
О десятій ранку на проспекті Поля 117 у повітря злетів автомобіль Опель Астра.
Свідки кажуть, вибух був дуже потужний.
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