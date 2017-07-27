У Києві жорстко не розминулися «Chevrolet» та «Toyota», є поранені. ВІДЕО

На Наддніпрянському шосе у Києві сталася серйозна аварія. На виїзді з гаражного кооперативу не розминулися «Chevrolet» та «Toyota».

Удар був доволі потужний.

«Toyota» врізалась «Chevrolet» у боковину.

Телеканал ЧП.INFO