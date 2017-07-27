У Києві жорстко не розминулися «Chevrolet» та «Toyota», є поранені. ВІДЕО
У Києві жорстко не розминулися «Chevrolet» та «Toyota», є поранені. ВІДЕО
На Наддніпрянському шосе у Києві сталася серйозна аварія. На виїзді з гаражного кооперативу не розминулися «Chevrolet» та «Toyota».
Удар був доволі потужний.
«Toyota» врізалась «Chevrolet» у боковину.
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