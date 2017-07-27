Завершено розслідування щодо побиття школярки у Чернігові. Деталі. ВІДЕО
Завершено розслідування щодо побиття школярки у Чернігові. Деталі. ВІДЕО
Дівчат звинувачують у хуліганських діях, які супроводжувались зухвалістю та особливим цинізмом.
Їм загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на 4-річний термін.
Тобто, у свої 14-15 років вони вже можуть потрапити до колонії. Єдина ж повнолітня серед них дівчина, 19-річна Евгенія Тимченко, яка є студенткою педагогічного університету, теж має всі шанси потрапити за ґрати.
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