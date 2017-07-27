В Одесі під стінами банку зі стріляниною пограбували чоловіка. ВІДЕО
В Одесі під стінами банку зі стріляниною пограбували чоловіка. ВІДЕО
Стрілянина в Одесі.
На вулиці Рішельєвській 33, посеред білого дняю, поблизу відділення банку пограбували приватного підприємця.
Троє невідомих з пістолетом, молотками та битами напали на свою жертву, коли він тільк-но сів до машини.
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