В Одесі під стінами банку зі стріляниною пограбували чоловіка. ВІДЕО

Стрілянина в Одесі.

На вулиці Рішельєвській 33, посеред білого дняю, поблизу відділення банку пограбували приватного підприємця.

Троє невідомих з пістолетом, молотками та битами напали на свою жертву, коли він тільк-но сів до машини.

Телеканал ЧП.INFO