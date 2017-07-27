Правозахисники вимагають розслідувати факти катувань у поліції Тернополя. ВІДЕО
Правозахисники вимагають розслідувати факти катувань у поліції Тернополя. ВІДЕО
У поліції Тернополя могли катувати понад 10 людей.
Про кричущі випадки довідалися правозахисники - монітори Національного превентивного механізму. Затримані їм розповіли, як поліцейські: били струмом, ґвалтували, вимагали зізнатися у злочинах.
Після резонансу у ЗМІ, місцева прокуратура та поліція розслідування цих фактів взяла на контроль.
Утім, і дотепер жодна людина, яку могли катувати, не допитана, - кажуть правозахисники.
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