Правозахисники вимагають розслідувати факти катувань у поліції Тернополя. ВІДЕО

Правозахисники вимагають розслідувати факти катувань у поліції Тернополя. ВІДЕО

23:15 27.07.2017

У поліції Тернополя могли катувати понад 10 людей.

Про кричущі випадки довідалися правозахисники - монітори Національного превентивного механізму. Затримані їм розповіли, як поліцейські: били струмом, ґвалтували, вимагали зізнатися у злочинах.

Після резонансу у ЗМІ, місцева прокуратура та поліція розслідування цих фактів взяла на контроль.

Утім, і дотепер жодна людина, яку могли катувати, не допитана, - кажуть правозахисники.  

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