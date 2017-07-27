Скнилівська трагедія - минуло 15 років. ВІДЕО

П'ятнадцять років минуло від дня Скнилівської трагедії. Це рана, яка нагадує про себе весь цей час. 27 липня 2002 року на Скнилівському летовищі у Львові під час авіашоу літак СУ-27 впав просто на людей.

Телеканал ЧП.INFO