Скнилівська трагедія - минуло 15 років. ВІДЕО
Скнилівська трагедія - минуло 15 років. ВІДЕО
П'ятнадцять років минуло від дня Скнилівської трагедії. Це рана, яка нагадує про себе весь цей час. 27 липня 2002 року на Скнилівському летовищі у Львові під час авіашоу літак СУ-27 впав просто на людей.
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