У Києві комунальник вимагав хабарі від власників мобільних кав’ярень. ВІДЕО

У Києві комунальник вимагав хабарі від власників мобільних кав’ярень. ВІДЕО

06:30 28.07.2017

У Дніпровському районі Києва посадовець комунального підприємства займався поборами.

Він регулярно вимагав гроші від підприємців, які облаштували мобільні кав’ярні на території парку відпочинку Гідропарк. Про те, що чоловік повинен отримати 20 тисяч гривень хабара, дізнались у поліції.

І не лише це!

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