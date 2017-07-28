У Києві двоє чоловіків жорстоко побили та пограбували знайомого. ВІДЕО
У Києві двоє чоловіків жорстоко побили та пограбували знайомого. ВІДЕО
Господар саме був удома. Почув копирсання у дверному замку, але не встиг одразу викликати поліцію чи покликати на допомогу.
Грабіжники за мить увірвалися всередину.
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