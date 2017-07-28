У столичному метро правоохоронці затримали озброєного чоловіка. ВІДЕО

У Києві правоохоронці на станції метро «Теремки» затримали чоловіка зі зброєю.

Звичайний перехожий, вочевидь, мав аж надто підозрілий вигляд, то ж його вирішили перевірити.

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Телеканал ЧП.INFO