У столичному метро правоохоронці затримали озброєного чоловіка. ВІДЕО
У столичному метро правоохоронці затримали озброєного чоловіка. ВІДЕО
У Києві правоохоронці на станції метро «Теремки» затримали чоловіка зі зброєю.
Звичайний перехожий, вочевидь, мав аж надто підозрілий вигляд, то ж його вирішили перевірити.
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