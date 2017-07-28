Деталі ліквідації наслідків смертельної ДТП на Рівненщині, -ДСНС. ВІДЕО
Деталі ліквідації наслідків смертельної ДТП на Рівненщині, -ДСНС. ВІДЕО
Близько 22-ї години, днями, до чергової служби Головного управління ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення, що на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів неподалік села Кустин Рівненського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
На місце виклику було негайно направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спецпризначення, 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центру ГУ ДСНС.
По прибуттю співробітники Держслужби з НС з’ясували, що сталося зіткнення двох легковиків «Шевроле» і «БМВ», а також мікроавтобусу «Сітроєн».
Разом з іншими учасниками дорожнього руху рятувальники допомогли 5 потерпілим (в т.ч. 1 дитині) залишити пошкоджені автомобілі, після чого за допомогою спецінструменту деблокували з понівеченого «БМВ» тіло загиблої жінки.
Всі травмовані доставлені в медичні заклади обласного центру.
На місці ДТП працювали 11 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.
Наразі обставини пригоди встановлюють правоохоронці.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області
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