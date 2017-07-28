Деталі ліквідації наслідків смертельної ДТП на Рівненщині, -ДСНС. ВІДЕО

Деталі ліквідації наслідків смертельної ДТП на Рівненщині, -ДСНС. ВІДЕО

22:00 28.07.2017

Близько 22-ї години, днями, до чергової служби Головного управління ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення, що на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів неподалік села Кустин Рівненського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місце виклику було негайно направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спецпризначення, 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центру ГУ ДСНС.

По прибуттю співробітники Держслужби з НС з’ясували, що сталося зіткнення двох легковиків «Шевроле» і «БМВ», а також мікроавтобусу «Сітроєн».

Разом з іншими учасниками дорожнього руху рятувальники допомогли 5 потерпілим (в т.ч. 1 дитині) залишити пошкоджені автомобілі, після чого за допомогою спецінструменту деблокували з понівеченого «БМВ» тіло загиблої жінки.

Всі травмовані доставлені в медичні заклади обласного центру.

На місці ДТП працювали 11 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Наразі обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Деталі ліквідації наслідків смертельної ДТП на Рівненщині, -ДСНС. ВІДЕО
Деталі ліквідації наслідків смертельної ДТП на Рівненщині, -ДСНС. ВІДЕО
28.07.2017 | 22:00
У столичному метро правоохоронці затримали озброєного чоловіка. ВІДЕО
У столичному метро правоохоронці затримали озброєного чоловіка. ВІДЕО
28.07.2017 | 07:00
У Києві двоє чоловіків жорстоко побили та пограбували знайомого. ВІДЕО
У Києві двоє чоловіків жорстоко побили та пограбували знайомого. ВІДЕО
28.07.2017 | 06:45
У Києві комунальник вимагав хабарі від власників мобільних кав’ярень. ВІДЕО
У Києві комунальник вимагав хабарі від власників мобільних кав’ярень. ВІДЕО
28.07.2017 | 06:30
Скнилівська трагедія - минуло 15 років. ВІДЕО
Скнилівська трагедія - минуло 15 років. ВІДЕО
27.07.2017 | 23:45
Правозахисники вимагають розслідувати факти катувань у поліції Тернополя. ВІДЕО
Правозахисники вимагають розслідувати факти катувань у поліції Тернополя. ВІДЕО
27.07.2017 | 23:15
В Одесі під стінами банку зі стріляниною пограбували чоловіка. ВІДЕО
В Одесі під стінами банку зі стріляниною пограбували чоловіка. ВІДЕО
27.07.2017 | 22:45
Завершено розслідування щодо побиття школярки у Чернігові. Деталі. ВІДЕО
Завершено розслідування щодо побиття школярки у Чернігові. Деталі. ВІДЕО
27.07.2017 | 22:16
У Києві жорстко не розминулися «Chevrolet» та «Toyota», є поранені. ВІДЕО
У Києві жорстко не розминулися «Chevrolet» та «Toyota», є поранені. ВІДЕО
27.07.2017 | 21:45
Київ: 38 жителів будинку, в якому стався вибух, відселили. ВІДЕО
Київ: 38 жителів будинку, в якому стався вибух, відселили. ВІДЕО
27.07.2017 | 21:15
У Дніпрі вибухнула автівка. Нові подробиці. ВІДЕО
У Дніпрі вибухнула автівка. Нові подробиці. ВІДЕО
27.07.2017 | 20:45
У Хмельницькому патрульні та перехожий врятували людину на воді. ВІДЕО
У Хмельницькому патрульні та перехожий врятували людину на воді. ВІДЕО
27.07.2017 | 11:00
У Сумах патрульні надали допомогу дівчинці, що знепритомніла від спеки. ВІДЕО
У Сумах патрульні надали допомогу дівчинці, що знепритомніла від спеки. ВІДЕО
27.07.2017 | 09:42
Під Одесою водій-іноземець збив дитину та намагався втекти. ВІДЕО
Під Одесою водій-іноземець збив дитину та намагався втекти. ВІДЕО
27.07.2017 | 08:00
На Харківщині за тяжкий злочин затримано рецидивіста. ВІДЕО
На Харківщині за тяжкий злочин затримано рецидивіста. ВІДЕО
27.07.2017 | 07:40
На перехресті у Маріуполі автомобіль таксі протаранив «BMW». ВІДЕО
На перехресті у Маріуполі автомобіль таксі протаранив «BMW». ВІДЕО
27.07.2017 | 07:21

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.