У Києві три автомобілі провалилися під асфальт. ВІДЕО
У Києві три автомобілі провалилися під асфальт. ВІДЕО
Київ поплив: сильний дощ затопив столичні вулиці, повалив дерева і навіть намагався позривати дахи будівель. Тепер кияни діляться в Інтернеті світлинами та відео із наслідками негоди.
Обговорюють, як злива ускладнила рух автомобілів.
|
29.07.2017 | 08:00
|
29.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 22:00
|
28.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 06:45
|
28.07.2017 | 06:30
|
27.07.2017 | 23:45
|
27.07.2017 | 23:15
|
27.07.2017 | 22:45
|
27.07.2017 | 22:16
|
27.07.2017 | 21:45
|
27.07.2017 | 21:15
|
27.07.2017 | 20:45
|
27.07.2017 | 11:00
|
27.07.2017 | 09:42
|
27.07.2017 | 08:00
-
- 1 з 814
- ››