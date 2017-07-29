У Києві три автомобілі провалилися під асфальт. ВІДЕО

Київ поплив: сильний дощ затопив столичні вулиці, повалив дерева і навіть намагався позривати дахи будівель. Тепер кияни діляться в Інтернеті світлинами та відео із наслідками негоди.

Обговорюють, як злива ускладнила рух автомобілів.

Телеканал ЧП.INFO