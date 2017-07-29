Поліцейські розбили черговий «Prius». Резонансна ДТП у Маріуполі. ВІДЕО
Поліцейські розбили черговий «Prius». Резонансна ДТП у Маріуполі. ВІДЕО
У Маріуполі поліцейська автівка на перехресті не розминулася з легковиком «Ореl».
Водій «Ореl» переконаний, що він не винен..
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