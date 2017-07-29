Киянка скаржиться, що її безпідставно звинуватили у сепаратизмі. ВІДЕО
Киянка скаржиться, що її безпідставно звинуватили у сепаратизмі. ВІДЕО
«Давайте зробимо красунь популярними»!» З таким закликом користувачка соціальної мережі «фейсбук» опублікувала пост. Вона розповіла про мандрівку у потязі, а точніше, сусідку по купе. Кілька разів жінку сфотографувала і написала, що та прославляє окупований Донецьк та бажає аналогічного у Києві.
Авторці поста тепер загрожує кримінальна відповідальність. Мовляв, вона не лише висловила особисту думку, а порушила право людини на приватність, - кажуть правозахисники.
Подробиці у сюжеті.
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