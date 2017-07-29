У Житомирській області затримали серійного грабіжника. ВІДЕО

У поліції розповідають, чоловіка знають добре – це місцевий житель, якому 34 роки і він вже тричі був судимий.

І не лише це в огляді надзвичайних подій …

У Києві затримали ймовірного вбивцю

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