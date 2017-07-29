В Оболонському районі Києва невідомі регулярно обстрілюють квартири. ВІДЕО
В Оболонському районі Києва невідомі регулярно обстрілюють квартири. ВІДЕО
Юрист із Києва на своїй сторінці у Facebook написав про регулярні обстріли по вікнах квартир в Оболонському районі на вулиці Зої Гайдай. Мовляв, місцеві мешканці розгублені, неодноразово зверталися у поліцію, однак, кримінальне провадження не відкривають.
Після публікації цього запису не пройшло і дня, а його вже перепостили більше 100 людей. На контроль цей інцидент особисто взяв депутат Київської міської ради.
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