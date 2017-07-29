Київ: подробиці затримання підозрюваного у вбивстві жінки. ВІДЕО
Київ: подробиці затримання підозрюваного у вбивстві жінки. ВІДЕО
Події розгорталися у звичайній столичній багатоповерхівці.
На місце кровавого злочину виїжджали правоохоронці - їм доведеться розібратися в усіх деталях.
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