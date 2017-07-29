У ГПУ розповіли, як діяла злочинна організація екс-міністра Клименка. ВІДЕО
У ГПУ розповіли, як діяла злочинна організація екс-міністра Клименка. ВІДЕО
Прокурори звітують про перші результати розслідування справи екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.
Підозрюють, що колишній чиновник організував злочинну ієрархічну організацію, яка вкрала у держави дев’яносто шість мільярдів гривень.
|
29.07.2017 | 13:00
|
29.07.2017 | 12:00
|
29.07.2017 | 11:00
|
29.07.2017 | 10:00
|
29.07.2017 | 09:00
|
29.07.2017 | 08:00
|
29.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 22:00
|
28.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 06:45
|
28.07.2017 | 06:30
|
27.07.2017 | 23:45
|
27.07.2017 | 23:15
|
27.07.2017 | 22:45
|
27.07.2017 | 22:16
|
27.07.2017 | 21:45
-
- 1 з 814
- ››