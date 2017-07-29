У ГПУ розповіли, як діяла злочинна організація екс-міністра Клименка. ВІДЕО

Прокурори звітують про перші результати розслідування справи екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Підозрюють, що колишній чиновник організував злочинну ієрархічну організацію, яка вкрала у держави дев’яносто шість мільярдів гривень.

Телеканал ЧП.INFO