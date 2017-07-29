Переможці конкурсу на посади суддів Верховного суду обрані. ВІДЕО
Переможці конкурсу на посади суддів Верховного суду обрані. ВІДЕО
Переможці конкурсу на посади суддів Верховного суду обрані. Їх 120: 54 жінки та 66 чоловіків. Це реальний результат судової реформи, яка розпочалась ще два роки тому.
Багато чого у оновлені судової гілки було нового. Зокрема Петро Порошенко пишається, що кандидатів обирали відкрито, і до відбору були залучені громадяни країни.
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