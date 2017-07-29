У Дніпропетровській області з рейок зійшов потяг. ВІДЕО
У Дніпропетровській області з рейок зійшов потяг. ВІДЕО
У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили – потяг прямував із станції Волноваха на станцію Нижньодніпровськ-Вузол, коли раптом сталося непоправне.
|
29.07.2017 | 16:00
|
29.07.2017 | 14:00
|
29.07.2017 | 13:00
|
29.07.2017 | 12:00
|
29.07.2017 | 11:00
|
29.07.2017 | 10:00
|
29.07.2017 | 09:00
|
29.07.2017 | 08:00
|
29.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 22:00
|
28.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 06:45
|
28.07.2017 | 06:30
|
27.07.2017 | 23:45
|
27.07.2017 | 23:15
|
27.07.2017 | 22:45
-
- 1 з 814
- ››