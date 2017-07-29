У Києві невідомі намагались захопити дім молитви. ВІДЕО
У Києві невідомі намагались захопити дім молитви. ВІДЕО
Не поділили церкву. І мова зовсім не про обрання віри, а про сам дім молитви.
У Києві на вулиці Тешебаєва троє чоловіків нібито намагались здійснити рейдерське захоплення церкви.
Є постраждалі.
Як все було, віряни зняли на відео.
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