Подробиці затримання серійного грабіжника-рецидивіста у Житомирі. ВІДЕО

У поліції розповідають, чоловіка знають добре – це місцевий житель, якому 34 роки і він вже тричі був судимий.

В останнє у 2014 році за грабежі.

Рік тому вийшов на свободу і без старої звички довго не витримав.

Телеканал ЧП.INFO