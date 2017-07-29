Кошмарна ДТП на Рівненщині забрала життя людини, також є поранені. ВІДЕО
Кошмарна ДТП на Рівненщині забрала життя людини, також є поранені. ВІДЕО
Усі потерпілі зараз у лікарні. Що спровокувало смертельну ДТП – з’ясовують у поліції.
Але, швидше за все, в усьому винна погана видимість.
|
29.07.2017 | 20:00
|
29.07.2017 | 19:00
|
29.07.2017 | 18:00
|
29.07.2017 | 16:00
|
29.07.2017 | 14:00
|
29.07.2017 | 13:00
|
29.07.2017 | 12:00
|
29.07.2017 | 11:00
|
29.07.2017 | 10:00
|
29.07.2017 | 09:00
|
29.07.2017 | 08:00
|
29.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 22:00
|
28.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 06:45
|
28.07.2017 | 06:30
-
- 1 з 815
- ››