У Черкасах затримані озброєні до зубів викрадачі жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Черкасах затримані озброєні до зубів викрадачі жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

06:45 31.07.2017

Інформацію про те, що в місті Черкаси група осіб викрала 40-річну жінку, до поліції повідомили батьки потерпілої. Правоохоронці відразу відкрили кримінальне провадження та розпочали комплекс оперативних заходів.

У результаті проведених заходів, поліцейські встановили коло осіб, які можуть бути причетні до викрадення людини. Дві доби оперативники проводили заходи спрямовані на пошук зловмисників, тож їх місцезнаходження було встановлено. Поліцейські з’ясували, що викрадачі знаходяться на території міста Черкаси та пересуваються на світлій іномарці.

За оправною інформацією зловмисники були озброєні та могли чинити опір при затриманні. Поліцейські розробили спецоперацію та затримали зловмисників силами  співробітників кримінальної поліції та бійців роти особливого призначення.

Звільнену жінку у вкрай важкому стані було доставлено до лікарні, де її було відразу прооперовано. Як з’ясувалося, зловмисники нанесли їй тілесні ушкодження. Зі слів лікарів у неї було зламано два ребра та пошкоджено легеню. На даний час її стан стабільний.

Затриманих доставлено до Черкаського відділу поліції. Під час обшуку їх автомобіля виявлено гранату Ф-1 з запалом, пістолет, два магазини до автомата, кастет, балаклави, рації, відмички, близько 1 кілограма коноплі та декілька пакетів з амфетаміном. Затримані пояснити свої дії та походження виявлених заборонених предметів, відмовилися.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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