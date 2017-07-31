Як у Харкові рятувальники малюка з пральної машини діставали. ВІДЕО
Як у Харкові рятувальники малюка з пральної машини діставали. ВІДЕО
На номер «101» надійшло повідомлення про те, що мала дитина опинилась затиснутою в пральній машині в квартирі за адресою: м. Харків, вул. В. Зубенко, 27.
Рятувальники негайно виїхали за вказаною адресою на пожежному автомобілі першої допомоги у кількості 4 чоловік. З’ясувалось, що хлопчик Володя 2010 року народження під час гри у схованки із сестрою заліз до пральної машини з якої потім ніяк не міг самостійно вибратись. Хлопець тримався і майже не плакав.
Рятувальники відразу заспокоїли хлопчика і його маму, повідомили, що зараз буде все гаразд та негайно приступили до операції з порятунку. Вони намастили хлопця та барабан пральної машини звичайним рослинним маслом і дитина з легкістю вислизнула із пастки. Вся операція була проведена менш ніж за 20 хвилин.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області
|
31.07.2017 | 14:20
|
31.07.2017 | 11:40
|
31.07.2017 | 06:45
|
29.07.2017 | 20:00
|
29.07.2017 | 19:00
|
29.07.2017 | 18:00
|
29.07.2017 | 16:00
|
29.07.2017 | 14:00
|
29.07.2017 | 13:00
|
29.07.2017 | 12:00
|
29.07.2017 | 11:00
|
29.07.2017 | 10:00
|
29.07.2017 | 09:00
|
29.07.2017 | 08:00
|
29.07.2017 | 07:00
|
28.07.2017 | 22:00
-
- 1 з 815
- ››