У Києві після дощу сталася страшна ДТП в якій загинуло 2 людини. ВІДЕО
У Києві після дощу сталася страшна ДТП в якій загинуло 2 людини. ВІДЕО
Аварія сталася вночі на вулиці Миропільській.
Автомобіль Ауді влетів в стовп.
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