У Києві після дощу сталася страшна ДТП в якій загинуло 2 людини. ВІДЕО

У Києві після дощу сталася страшна ДТП в якій загинуло 2 людини. ВІДЕО

20:15 31.07.2017

Аварія сталася вночі на вулиці Миропільській.

Автомобіль Ауді влетів в стовп.

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