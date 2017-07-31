У Києві вночі сталась смертельна ДТП. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Жахлива смертельна ДТП у Києві. На проспекті Лобановського вночі зіткнулись два автомобілі: Hyundai та Audi. Від потужного удару Hyundai перевернувся. А в середині машини – людина. Водія затисло в автівці.

Як з’ясувалось вже за кілька хвилин – чоловік загинув на місці ДТП.

Лікарі швидкої забрали до лікарні водія іншої машини та його пасажира. В салоні Audi була дитина – зовсім немовля.

Телеканал ЧП.INFO