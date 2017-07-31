У Києві вночі сталась смертельна ДТП. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві вночі сталась смертельна ДТП. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Жахлива смертельна ДТП у Києві. На проспекті Лобановського вночі зіткнулись два автомобілі: Hyundai та Audi. Від потужного удару Hyundai перевернувся. А в середині машини – людина. Водія затисло в автівці.
Як з’ясувалось вже за кілька хвилин – чоловік загинув на місці ДТП.
Лікарі швидкої забрали до лікарні водія іншої машини та його пасажира. В салоні Audi була дитина – зовсім немовля.
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