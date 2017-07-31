У Дніпрі водій підстрелив неадекватного пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Дніпрі водій підстрелив неадекватного пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

21:15 31.07.2017

Надзвичайна подія трапилася у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців. Водій автомобіля «Infiniti» їхав з дружиною та 1,5-річною дитиною у своїх справах.

Перед перехрестям він зупинився на світлофорі, чекав поки засвітитися зелений. У цей час дорогу переходив чоловік з товаришем.

Несподівано, він заскочив на дах «Infiniti» та почав стрибати. Кермувальник іномарки вискочив з машини.

Почалася бійка. Водій дістав травматичний пістолет і вистрілив у нападника.

Подробиці у сюжеті.

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