У Дніпрі водій підстрелив неадекватного пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Надзвичайна подія трапилася у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців. Водій автомобіля «Infiniti» їхав з дружиною та 1,5-річною дитиною у своїх справах.

Перед перехрестям він зупинився на світлофорі, чекав поки засвітитися зелений. У цей час дорогу переходив чоловік з товаришем.

Несподівано, він заскочив на дах «Infiniti» та почав стрибати. Кермувальник іномарки вискочив з машини.

Почалася бійка. Водій дістав травматичний пістолет і вистрілив у нападника.

Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO