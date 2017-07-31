У Дніпрі водій підстрелив неадекватного пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Дніпрі водій підстрелив неадекватного пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Надзвичайна подія трапилася у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців. Водій автомобіля «Infiniti» їхав з дружиною та 1,5-річною дитиною у своїх справах.
Перед перехрестям він зупинився на світлофорі, чекав поки засвітитися зелений. У цей час дорогу переходив чоловік з товаришем.
Несподівано, він заскочив на дах «Infiniti» та почав стрибати. Кермувальник іномарки вискочив з машини.
Почалася бійка. Водій дістав травматичний пістолет і вистрілив у нападника.
Подробиці у сюжеті.
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