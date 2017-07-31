У Києві чоловік жорстоко вбив власну дружину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві чоловік жорстоко вбив власну дружину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В квартирі, де стався злочин, панує безлад: розкидані речі, порожні пляшки ...
Про вбивство правоохоронцям повідомив син загиблої жінки.
Прийшов додому, знайшов закривавлену матір.
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