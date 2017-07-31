У Києві рятувальники ліквідували пожежу на СТО. ВІДЕО
У Києві рятувальники ліквідували пожежу на СТО. ВІДЕО
Чорний стовп диму так і валив із приміщень. Рятувальники чим душ намагалися приборкати вогонь.
Біля епіцентру займання стояли автомобілі…
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