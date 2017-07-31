Президент України Петро підписав закон про Конституційний суд. ВІДЕО

Президент України Петро підписав закон про Конституційний суд. ВІДЕО

23:15 31.07.2017

13 липня цей закон було ухвалено урядом.

Схвалив його і Президент України, відзначивши щонайменше дві позитивні новації, які роблять цей закон історичним.

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