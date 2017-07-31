Від початку 2017 року 639 людей стали жертвами торгівлі людьми. ВІДЕО

30 липня - Всесвітній день протидії торгівлі людьми. А 2017 рік в Міністерстві внутрішніх справ України ще й оголосили роком боротьби з торгівлею людьми.

За даними дослідження Міжнародної організації з міграції, понад 230 000 українців за роки незалежності України стали жертвами торгівлі людьми.

Телеканал ЧП.INFO