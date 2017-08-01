До України повернуто заручників незаконних збройних формувань. ВІДЕО

До України повернуто заручників незаконних збройних формувань. ВІДЕО

03:00 01.08.2017

За сприяння волонтерської групи «Патріот» та Служби безпеки України на контрольовану українською владою територію повернувся один із заручників так званої «ЛНР» - суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко.

Дев’ять місяців він незаконно утримувався та піддавався тортурам у МДБ «ЛНР», плекаючи надію повернутися до України.
Керівництво Служби поіформувало Президента України про звільнення судді.

Також до дому повернулась ще одна заручниця терористів Людмила Сурженко. Незважаючи на те, що Людмила є інвалідом дитинства, вона була звинувачена МДБ «ЛНР» у шпигунстві на користь українських військових та піддавалась катуванням.

Підкреслимо, що суддя Руденко і заручниця Сурженко були внесені до Мінських списків. За їх звільнення українська влада боролася з моменту незаконного ув’язнення. Активна робота із визволення українських бранців продовжується.

За матеріалами прес-центру СБУ

за сприяння волонтерської групи «Патріот» та Служби безпеки України на контрольовану українською владою територію повернувся один із заручників так званої «ЛНР» - суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко.
Дев’ять місяців він незаконно утримувався та піддавався тортурам у МДБ «ЛНР», плекаючи надію повернутися до України.
Керівництво Служби поіформувало Президента України про звільнення судді.

Також до дому повернулась ще одна заручниця терористів Людмила Сурженко. Незважаючи на те, що Людмила є інвалідом дитинства, вона була звинувачена МДБ «ЛНР» у шпигунстві на користь українських військових та піддавалась катуванням.
Підкреслимо, що суддя Руденко і заручниця Сурженко були внесені до Мінських списків. За їх звільнення українська влада боролася з моменту незаконного ув’язнення. Активна робота із визволення українських бранців продовжується.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3737#.vRrg5FRO.dpbs

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