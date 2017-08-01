До України повернуто заручників незаконних збройних формувань. ВІДЕО
До України повернуто заручників незаконних збройних формувань. ВІДЕО
За сприяння волонтерської групи «Патріот» та Служби безпеки України на контрольовану українською владою територію повернувся один із заручників так званої «ЛНР» - суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко.
Дев’ять місяців він незаконно утримувався та піддавався тортурам у МДБ «ЛНР», плекаючи надію повернутися до України.
Керівництво Служби поіформувало Президента України про звільнення судді.
Також до дому повернулась ще одна заручниця терористів Людмила Сурженко. Незважаючи на те, що Людмила є інвалідом дитинства, вона була звинувачена МДБ «ЛНР» у шпигунстві на користь українських військових та піддавалась катуванням.
Підкреслимо, що суддя Руденко і заручниця Сурженко були внесені до Мінських списків. За їх звільнення українська влада боролася з моменту незаконного ув’язнення. Активна робота із визволення українських бранців продовжується.
За матеріалами прес-центру СБУ
за сприяння волонтерської групи «Патріот» та Служби безпеки України на контрольовану українською владою територію повернувся один із заручників так званої «ЛНР» - суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко.
Дев’ять місяців він незаконно утримувався та піддавався тортурам у МДБ «ЛНР», плекаючи надію повернутися до України.
Керівництво Служби поіформувало Президента України про звільнення судді.
Також до дому повернулась ще одна заручниця терористів Людмила Сурженко. Незважаючи на те, що Людмила є інвалідом дитинства, вона була звинувачена МДБ «ЛНР» у шпигунстві на користь українських військових та піддавалась катуванням.
Підкреслимо, що суддя Руденко і заручниця Сурженко були внесені до Мінських списків. За їх звільнення українська влада боролася з моменту незаконного ув’язнення. Активна робота із визволення українських бранців продовжується.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3737#.vRrg5FRO.dpbs
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