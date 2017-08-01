З полону бойовиків «ЛНР» звільнили двох українців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
З полону бойовиків «ЛНР» звільнили двох українців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
З полону самопроголошеної Луганської народної республіки звільнили блогера Людмилу Сурженко та суддю апеляційного суду Віталія Руденка.
Бойовики над ними знущалися та катували. Блогера звинувачували у шпигунстві, суддю ж Апеляційного суду Луганської області вимагали зізнатися у прихильництві до так званої «ЛНР».
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