У Харкові журналісту спалили автомобіль. ВІДЕО

Робота журналіста стає все більше небезпечною! Погрози, лайки, агресія можуть здатись дрібницями. Зловмисники взялися палити автомобілі журналістів.

Її власник журналіст та головний редактор сайту «InsiderNews» у Харкові Ігор Русин. У ніч проти 30 липня його розбудили сусіди… автівка саме палала!

За деякий час пожежні полум’я загасили, утім, «ВАЗ» вигорів вщент. У ДСНС журналісту кажуть, ймовірно, це підпал.

Телеканал ЧП.INFO