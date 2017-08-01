У Харкові журналісту спалили автомобіль. ВІДЕО
У Харкові журналісту спалили автомобіль. ВІДЕО
Робота журналіста стає все більше небезпечною! Погрози, лайки, агресія можуть здатись дрібницями. Зловмисники взялися палити автомобілі журналістів.
Її власник журналіст та головний редактор сайту «InsiderNews» у Харкові Ігор Русин. У ніч проти 30 липня його розбудили сусіди… автівка саме палала!
За деякий час пожежні полум’я загасили, утім, «ВАЗ» вигорів вщент. У ДСНС журналісту кажуть, ймовірно, це підпал.
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