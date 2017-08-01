На Рівненщині автобус розтрощив поліцейський пост. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Рівненщині автобус розтрощив поліцейський пост. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

07:00 01.08.2017

При в’їзді у місто Сарни Рівненської області трапилася ДТП. У поліції кажуть, що водій легковика «Mazda» на перехресті мав би пропустити маршрутку «Mercedes», однак, спробував проскочити. Та не вдалося.

Легковик після зіткнення з маршруткою відкинуло з дороги, а некерована маршрутка по інерції влетіла у спостережний пост поліції.

Конструкція повалилась та ще й при цьому пошкодила припарковану патрульну машину. Окрім того в цій неприємній історії постраждало четверо людей, серед них троє дітей. Усі вони пасажири «Mazda». Ніхто з пасажирів маршрутки не травмувався.

Наразі за даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться:

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