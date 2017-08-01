На Черкащині поліцейські затримали викрадачів жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Черкащині поліцейські затримали викрадачів жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Черкасах група чоловіків викрала 40-річну жінку. В поліції про це дізналися від її батьків. Правоохоронці одразу почали шукати зниклу…
І не лише це в огляді надзвичайних подій:
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