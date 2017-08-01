Під Києвом мікроавтобус влетів у фуру. Є загиблі. ВІДЕО
Під Києвом мікроавтобус влетів у фуру. Є загиблі. ВІДЕО
Сталося все на Житомирській трасі неподалік від Києва.
Як відомо у літній час, коли температура повітря висока вантажівкам заборонений в’їзд до столиці, якщо температура повітря більше 28 градусів, а вага машини разом з вантажем більше 24 тон.
Тож водій вантажівки зупинився неподалік поліцейського посту аби узгодити, чи може він заїхати до столиці. Щойно чоловік вийшов з машини як ззаду в вантажівку врізався мікроавтобус Рено.
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