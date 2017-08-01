На Донеччині молодики жорстоко побили пенсіонера. ВІДЕО
На Донеччині молодики жорстоко побили пенсіонера. ВІДЕО
Від 7 до 10 років в’язниці можуть дати розбійникам за напад на паралізованого пенсіонера.
У Донецькій області нахабні та жорстокі молодики побили 89-річного чоловіка у його ж власному будинку.
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