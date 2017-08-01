У Запоріжжі поліцейські завадили батькам продати дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Обличчям вниз і з руками за спиною, в оточенні правоохоронців лежить чоловік. Можна подумати, що це якийсь наркодилер чи вбивця.

Але це не так, втім чоловік також небезпечний, особливо для своєї рідної дитини.

Батько і мати дворічного хлопчика, за даними поліцейських, хотіли продати його…

Телеканал ЧП.INFO