У Запоріжжі поліцейські завадили батькам продати дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські завадили батькам продати дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Обличчям вниз і з руками за спиною, в оточенні правоохоронців лежить чоловік. Можна подумати, що це якийсь наркодилер чи вбивця.
Але це не так, втім чоловік також небезпечний, особливо для своєї рідної дитини.
Батько і мати дворічного хлопчика, за даними поліцейських, хотіли продати його…
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